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Emre Taşdemir Kayserispor’da
Süper Lig

Emre Taşdemir Kayserispor’da

Galatasaray, savunmada görev yapan futbolcusu Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiraladı.

23 Ocak 2020 19:12

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir’in Kayserispor’a transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir’in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir” denildi.

Son güncelleme 19:12 | 23 Ocak 2020
Emre taşdemir galatasaray kayserispor süper lig
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