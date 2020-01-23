Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor nasıl tur atlar?

Türkiye Kupası heyecanı Denizlispor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Süper Lig’de başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, ilk maçta 2-0 yenmeyi başardığı Denizlispor karşısında tur atlayarak 10 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası’na bir adım daha yaklaşmak istiyor.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Denizlispor Trabzonspor saat 17.00’de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? DENİZLİSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgilerde tur atlayacak. 3-1, 4-2, 5-3 gibi mağlubiyetler de Fırtına için üst tur anlamına geliyor.

Eğer Denizlispor 2-0 kazanırsa, maç uzatmalara gidecek. Ege ekibi 3 farklı galip gelirse, çeyrek finale yükselecek.