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Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor nasıl tur atlar?
Ziraat Türkiye Kupası

Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0’ın rövanşında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibin 2-0 yenmeyi başaran Trabzonspor her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide maç uzatmaya gitmeden sahadan turla ayrılacak. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

23 Ocak 2020 10:55

Türkiye Kupası heyecanı Denizlispor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Süper Lig’de başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, ilk maçta 2-0 yenmeyi başardığı Denizlispor karşısında tur atlayarak 10 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası’na bir adım daha yaklaşmak istiyor.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Denizlispor Trabzonspor saat 17.00’de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? DENİZLİSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgilerde tur atlayacak. 3-1, 4-2, 5-3 gibi mağlubiyetler de Fırtına için üst tur anlamına geliyor.

Eğer Denizlispor 2-0 kazanırsa, maç uzatmalara gidecek. Ege ekibi 3 farklı galip gelirse, çeyrek finale yükselecek.

Son güncelleme 10:55 | 23 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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