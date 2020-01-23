CANLI | Denizlispor 0-0 Trabzonspor (ilk yarı oynanıyor)

Denizlispor Trabzonspor maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor. İlk maçı 2-0 kazanan bordo mavililer avantajını koruyarak çeyrek final biletini almak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası’ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0’la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3’te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor. Denizlispor ise ilk maçın ardından büyük bir sürprize imza atarak kupada bir üst tura yükselme peşinde olacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, A. Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele ASpor’dan canlı olarak yayınlanıyor.

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HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK DEPLASMANINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Denizlispor karşısında çıktı. Genç teknik adam, bordo-mavililerle 3’te 3 yaparak moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ayrılmasından sonra Trabzonspor’un takımı emanet ettiği Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon’da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0’la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.