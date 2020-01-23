Beşiktaş kabustan uyanamıyor! Böylesi görülmedi

Kısa süre öncesine kadar Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan, sahasında yenilgiyi unutan, futboluyla taraflı tarafsız herkese keyif veren Beşiktaş, şimdi yerlerde… Abdullah Avcı'nın öğrencileri, TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'a ilk maçtaki skorla 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Birinci torbadan girdiği Avrupa Ligi'nde grup sonuncusu olarak elenen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda ederken Süper Lig'de de liderin 10 puan gerisinde…

Beşiktaş, oynadığı son sekiz resmi maçta yedi mağlubiyet yaşadı. Yenilgilerin üçünü alt lig takımları Erzincan ve Erzurum'a karşıydı. Toplamda 10 gol atıp 20 gol yiyen siyah-beyazlılar, tek galibiyetini 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ne karşı aldı.

ABDULLAH AVCI: BEN BÖYLE BİR TAKIM GÖRMEDİM

Erzurumspor’un skoru 2-2'ye getiren golünün ardından ilginç bir an kameralara yansıdı. Abdullah Avcı'nın yardımcısı Şenol Fidan'a, “Ben böyle bir takım görmedim hocam” dediği görüldü. Abdullah Avcı, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Ben böyle bir takım görmedim” sözlerine dair, “2-1 öne geçtikten iki dakika sonra, Atiba'yı çağırana kadar gol yedik” yorumunu yapan

Abdullah Avcı, istifa tezahüratlarıyla ilgili ise, “Aklı selim insanlarız, genel olarak takım üzerinden bir değerlendirme yapılır. Şu an için bir şey söylemiyorum. Taraftar her zaman haklıdır” dedi. Tecrübeli hoca, konuşmasında “Oyun, oyuncu, neler yapılacak, değerlendireceğiz. Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki de biz isteyeceğiz. Bakacağız. İyi gitmeyen bir durum var” ifadelerini kullandı.