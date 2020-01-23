Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Güneş’e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu´nun 4. Levent´teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyete aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede A Milli Takım´ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu´na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti. (DHA)

Fotoğraflar: DHA