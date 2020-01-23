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Avustralya Açık’ta 2. tur maçları tamamlandı
Tenis

Avustralya Açık’ta 2. tur maçları tamamlandı

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 4. gün maçları tamamladı. Teklerde favoriler tur atlamayı başarırken Nick Kyrgios yine gündem olmayı başardı.

SKOR DIŞ HABER 23 Ocak 2020 16:16

Avustralya Açık’ta 4. gün maçları sona erdi. Tek erkeklerde favoriler yoluna devam etti. 1 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Federico Delbonis’i 6-3, 7-6 ve 6-1’le geçmeyi başardı.

Tenisin yaramaz çocuğu ev sahibi Nick Kyrgios, Fransız Gilles Simon’u 6-2, 6-4, 4-6 ve 7-5’le mağlup etti. Maçın ikinci setinin son oyununda servisini yavaş kullandığı için hakemden uyarı alan Kyrgios, ardından ace atmayı başardı. Hızlı bir servis ritüeli olmasına karşın uyarı alan Kyrgios, bu duruma sinirlenirken hakemin uyarısına servisini yavaş kullanan Rafael Nadal’ın taklidi yaparak karşılık verdi.

Tek kadınlarda da seri başlarının önemli bir bölümü tur atlamayı başardı. Buna istisna; 2019 yarı finalisti, 26 numaralı seri başı, Amerikalı Danielle Collins oldu. Kazak raket Yulia Putintseva, Collins’i 6-4, 2-6 ve 7-5’le eledi ve bir üst tura yükseldi. Favorilerden Rumen Simona Halep, Britanyalı Harriet Dart’ı 6-2 ve 6-4’lük skorla zorlanmadan geçti.

Organizasyon yarın 3. tur maçlarıyla devam edecek.

Son güncelleme 16:32 | 23 Ocak 2020
2020 Avustralya Açık Nick Kyrgios tenis
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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