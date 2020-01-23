Avustralya Açık’ta 2. tur maçları tamamlandı

Avustralya Açık’ta 4. gün maçları sona erdi. Tek erkeklerde favoriler yoluna devam etti. 1 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Federico Delbonis’i 6-3, 7-6 ve 6-1’le geçmeyi başardı.

.@NickKyrgios not too happy at being called on a time violation… Wonder who he’s talking about here? Watch the #AusOpen LIVE Eurosport 1 and 2 Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/758iQPztoB — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 23, 2020

Tenisin yaramaz çocuğu ev sahibi Nick Kyrgios, Fransız Gilles Simon’u 6-2, 6-4, 4-6 ve 7-5’le mağlup etti. Maçın ikinci setinin son oyununda servisini yavaş kullandığı için hakemden uyarı alan Kyrgios, ardından ace atmayı başardı. Hızlı bir servis ritüeli olmasına karşın uyarı alan Kyrgios, bu duruma sinirlenirken hakemin uyarısına servisini yavaş kullanan Rafael Nadal’ın taklidi yaparak karşılık verdi.

Tek kadınlarda da seri başlarının önemli bir bölümü tur atlamayı başardı. Buna istisna; 2019 yarı finalisti, 26 numaralı seri başı, Amerikalı Danielle Collins oldu. Kazak raket Yulia Putintseva, Collins’i 6-4, 2-6 ve 7-5’le eledi ve bir üst tura yükseldi. Favorilerden Rumen Simona Halep, Britanyalı Harriet Dart’ı 6-2 ve 6-4’lük skorla zorlanmadan geçti.

Organizasyon yarın 3. tur maçlarıyla devam edecek.