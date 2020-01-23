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Altınordu’nun kayıp yıldızları
TFF 1.Lig

Altınordu’nun kayıp yıldızları

Altyapısında yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki yıldız futbolcunun müthiş performansını Avrupa sahnesinde büyük bir gururla izleyen TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu, son dönemde Süper Lig'e yolladığı gençlerinin patlama yapamaması nedeniyle ise buruk sevinç yaşıyor.

23 Ocak 2020 11:58

Türkiye A Milli Takımı’nın yanı sıra Roma forması giyip dün Juventus’la yapılan İtalya Kupası maçında jeneriklik bir gol atan Cengiz Ünder ve Leicester City’de oynayan Çağlar Söyüncü’nün başarılı performanslarıyla göğsü kabaran Altınordu, büyük umutlarla Süper Lig’e gönderdiği Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler ve Yusuf Acer gibi eski futbolcularının da yıldızlarını parlatarak Türk futbolunda kendilerinden söz ettirmelerini bekliyor.

İsmi Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılırken 2018’de Fenerbahçe’ye transfer olan kaleci Berke, şans bulamaması nedeniyle kiralık olarak Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’da forma giyiyor. Berke gibi Fenerbahçe’ye giden ve ilk yılında Yeni Malatyaspor’a kiralanan sağ kanat Barış ise bu sezon Süper Lig’de Çaykur Rizespor’da kiralık oynuyor. Sezon başında Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’e transfer olan orta saha oyuncusu Alican, 1. Lig’de Hatayspor’da kiralık olarak görev alıyor. Trabzonspor’a transfer olan kaleci Erce de yeni takımında forma şansı bulamıyor.

Çaykur Rizespor’da göze giremeyen sol bek Yusuf ise 1. Lig takımı Erzurumspor’a kiralandı. (DHA)

Son güncelleme 11:59 | 23 Ocak 2020
altınordu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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