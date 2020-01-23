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Altay’da kriz! İhtarname çekti
TFF 1.Lig

Altay’da kriz! İhtarname çekti

İzmir ekibi Altay, yollarını ayırmaya çalıştığı Tatos'tan gelen ihtarname ile sarsıldı.

23 Ocak 2020 10:55

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos’la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan’ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos’un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi. Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Geçen sezon devre arasında Elazığspor’dan transfer edilen Tatos, siyah-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev aldı. Altay yönetimi Yunan oyuncuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya çalışacak. Kadrodan elenmesi nedeniyle devre arası kampına katılmayan 10 numaranın düşük de olsa takımda kalma ihtimali bulunuyor.

Altay geçen sezon Bulgar Ivanov ve Portekizli Pedro ile FIFA’lık olmuştu. (DHA)

Son güncelleme 10:59 | 23 Ocak 2020
altay Andreas Tatos
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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