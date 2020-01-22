Yeni Malatyaspor’da transfer hareketliliği! Tolunay Kafkas ve Adis Jahovic…

Semih KALKAN – SKOR / Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getireceği ismi buldu. İlk olarak Ünal Karaman ile görüşen sarı-siyahlılar, olumsuz cevap alınca rotasını Tolunay Kafkas’a çevirdi. TFF Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas ile İstanbul’da görüşme yapan başkan Adil Gevrek, tecrübeli hoca ile anlaşma sağlayıp 27 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile oynanacak maçta takımın başında olmasını istiyor.

ADIS JAHOVIC ANTALYASPOR YOLUNDA

Öte yandan Malatyaspor sezon başında Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra kadrosuna kattığı Adis Jahovic ile yol ayrımında… Bu sezon 18 Süper Lig maçında 11 gol atan Makedon forvet, kulüp ile sözleşmeyi karşılıklı feshedip Antalyaspor’a imza atmak istiyor. Yeni Malatyaspor’un Jahovic ayrılığını hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Hücum hattında son olarak Aatif Chahechouhe’dan da kendisine kulüp bulmasını isteyen kırmızı beyazlılar, Süper Lig’in önemli golcülerinden Jahovic’i kadrosuna katarak devre arasında 3. forvet oyuncusunu renklerine bağlamış olacak. Akdeniz temsilcisi anlaşma sağlanılan ve bu hafta içi resmi imza atması beklenilen Lukas Podolski ve Sinan Gümüş transferinden sonra hücum hattına Jahovic transferiyle daha da güç katacak.

18 haftanın geride kaldığı Süper Lig’de Yeni Malatyaspor 24 puanla 9. sırada yer alırken, Antalyaspor 14 puanla 16. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG’DE 4. TAKIMI

2016-2017 sezonun başında Rusya’nın Samara takımından Göztepe’ye transfer olan Jahovic, 1,5 sezon sonra Konyaspor’a transfer oldu. Golcü oyuncu yeşil-beyazlı takımdan ayrılıp son olarak Yeni Malatyaspor’a imza attı. Antalyaspsor, Jahovic’in 3,5 sezon sonunda Süper Lig’deki 4. takımı olacak.