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Vedat Milor ve Vedat Muriqi arasında yaşanan ilginç diyalog sosyal medyayı salladı!
Süper Lig

Vedat Milor ve Vedat Muriqi arasında yaşanan ilginç diyalog sosyal medyayı salladı!

Vedat Milor ve Vedat Muriqi'nin Twitter'daki diyaloğu sosyal medyayı salladı. Milor, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz" dedi. Muriqi ise "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" yanıtını verdi.

22 Ocak 2020 23:58

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi ile ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor’un Twitter’da yaşadığı ilginç diyalog sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Milor, oldukça aktif olarak kullandığı ve adeta bir fenomene dönüşen kişisel Twitter hesabından “Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar” paylaşımında bulundu.

Bu ilginç paylaşım kullanıcılar tarafından yüzlerce kez yeniden paylaşılıp, beğenilirken Vedat Muriqi “Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde” yanıtını verdi ve sosyal medyada bu diyalog adeta gündem oldu.

Daha sonra başarılı golcü Muriqi’nin yanıtına Milor, “Sevindim. Afiyet olsun” cevabını verdi.

Son güncelleme 23:58 | 22 Ocak 2020
Fenerbahçe süper lig Vedat Milor Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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