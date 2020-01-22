SON DAKİKA Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasına Fırat Aydınus atandı.
19’uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:
24 OCAK CUMA
20:00 Gençlerbirliği – Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)
25 OCAK CUMARTESİ
14:00 HES Kablo Kayserispor – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
26 OCAK PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor – Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16:00 Göztepe – Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray (Koray Gençerler)
27 OCAK PAZARTESİ
20:00 Demir Grup Sivasspor – Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor (Alper Ulusoy)