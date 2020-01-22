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SON DAKİKA Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının hakemi açıklandı
Süper Lig

SON DAKİKA Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22 Ocak 2020 11:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasına Fırat Aydınus atandı.

19’uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:

24 OCAK CUMA

20:00 Gençlerbirliği – Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ

14:00 HES Kablo Kayserispor – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 Kasımpaşa  – Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe  – Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor – Antalyaspor  (Halil Umut Meler)

16:00 Göztepe  – Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ

20:00 Demir Grup Sivasspor – Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor (Alper Ulusoy)

Son güncelleme 11:59 | 22 Ocak 2020
Fenerbahçe Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
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Gaziantep
Kayserispor
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Ankaragücü
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