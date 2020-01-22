Son dakika! Abdullah Avcı’dan ‘istifa’ sorusuna yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a deplasmanda olduğu gibi Vodafone Park’ta da 3-2 mağlup olurken maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Tribünde maçı takip eden az sayıda taraftar, yoğun bir şekilde Avcı’ya istifa çağrısında bulunurken Avcı ise oyunla ilgili olarak “Maçın çok değerlendirmesi yok. Taraftar nasıl üzgünse, biz de öyle üzgünüz. İçeride 2-1 öne geçip 4 dakikada 2 gol yiyorsan düşünmek lazım” dedi.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-3 BB Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda Son 16 Turu heyecanı tüm hızıyla sürdü. Dadaşlar, ilk maçta olduğu gibi Vodafone Park`ta da 3-2 kazandı ve adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırdı! Beşiktaş, son 8 resmi maçının 7`sini kaybetmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Deneyimli teknik adam yayıncı kuruluşun muhabirinin “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna ise “Taraftar oyun bekler, skor, aksiyon bekler… Tepkiler gayet normal. Bu sezon hem olumluyu hem olumsuzu yaşadım. Taraftar haklıdır. Genel bir değerlendirme üzerine konuşuruz” yanıtını verdi. Avcı basın toplantısında “Bugün maç bitti, tesise geçeceğim. Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Bakacağız. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak ama şu anda iyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var. Değerlendirmesi olacak” dedi.

KABUS GİBİ SERİ…

“Herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor” diyen Avcı ile sezona istediği gibi giremeyen, daha sonra yakalanan galibiyet serisi ile zirve yarışına katılan Beşiktaş, son 8 resmi maçında 7 kez mağlup oldu. Kartal bu maçlarda toplamda 20 gol yerken 10 gol atabildi.