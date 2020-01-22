SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sanayi devlerinden lokavt kararı!
Sivasspor

Rıza Çalımbay’dan röportaj sırasında transfer görüşmesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, röportaj verdiği sırada transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Ocak 2020 11:49

Süper Lig’in lideri Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı. Rıza Çalımbay, röportaj esnasında transfer görüşmesi yaptı. Röportajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın telefonu çalarken, Demir Grup Sivasspor’un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn’da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulunan Türk isimle görüştü. Çalımbay, “Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik” şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam eden Çalımbay, “Almanya’dan bir futbolcu, size ismini söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullanırken, daha sonrasında oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

Rıza Çalımbay, röportaj sırasında transfer etmek istediği futbolcuyla konuştu. Fotoğraf: DHA

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular arasında Çalımbay’ın şu sözleri yer aldı:

“Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz”

Son güncelleme 11:53 | 22 Ocak 2020
Rıza Çalımbay sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR