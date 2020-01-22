Newcastle United’da taraftarın korkunç sorusuna, Florian Lejeune’dan korkunç cevap!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın maç günleri dağıtılan kitapçıkta futbolculara taraftarlardan gelen soru ve cevapları yayınlandı. Savunma oyuncusu Florian Lejeune, takımının Chelsea’yi 1-0 yendiği maçta yedekler arasındaydı ancak maç günü kitapçığının sosyal medyada paylaşılmasının ardından İngiliz taraftarlar arasında galibiyetten daha çok konuşuldu.

Lejeune bir taraftardan gelen, “Bir cesetten bir saat içinde kurtulman gerekseydi, bunu nasıl yapardın?” sorusuna rahat bir şekilde cevap verdi.

28 yaşındaki Fransız oyuncu, “Bu sıralar ‘You’ adlı bir dizi izliyorum, tam da bununla alakalı. İlk önce arabamın bagajında denize götürürdüm. Botla açıldıktan sonra üzerine ağırlık koyar denize atardım” dedi. Bu ifadeler kulübün resmi yayın organında yayınlandı.

Lejuene’ye sorulan bir diğer soru ise gayet masumdu. Newcastle taraftarının, Fransız stopere sorduğu “Eğer şansın olsaydı hangi futbolcunun yerine bir günlüğüne geçmek isterdin” şeklinde soruya, Florian Lejeune, “Bir günlüğüne değil ama sadece bir maçlığına Lionel Messi gibi oynamak isterdim” cevabını verdi.

2,5 sezon önce Eibar’dan 10 milyon Euro’ya Newcastle United’a transfer olan Florian Lejeune, bu sezona sakatlıkla başladıktan sonra sadece 5 Premier Lig maçında görev alabildi.

YOU DİZİSİNİN KONUSU

Caroline Kepnes’in 2014’te piyasaya sürdüğü romandan uyarlanan ‘You’ dizisi, Netflix’te yayınlandı ve gösterimden sonra en çok izlenen diziler arasında yer aldı. ‘You’da New York’ta yaşayan Joe Goldberg isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck’e karşı takıntılı aşkı anlatılıyor.