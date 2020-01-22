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MAÇ SONUCU | Sheffield United 0-1 Manchester City
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Sheffield United 0-1 Manchester City

Manchester City, Crystal Palace beraberliğini zorlu Sheffield United deplasmanından galibiyetle ayrılarak unuttu: 1-0.

22 Ocak 2020 00:42

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Hafta sonunda Crystal Palace ile berabere kalan City, 36. dakikada Gabriel Jesus ile penaltıdan yararlanamadı. Oyuna 67. dakikada Jesus’un yerine giren Sergio Agüero, 73. dakikada topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Manchester City sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Manchester City bu sonuçla 51 puana yükseldi. Liverpool ise 64 puan ve iki maç eksiğiyle lider durumda. Sheffield United da 33 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor.

Premier Lig’de gecenin diğer sonuçları;

Crystal Palace 0-2 Southampton

Everton 2-2 Newcastle United

Bournemouth 3-1 Brighton

Aston Villa 2-1 Watford

Son güncelleme 00:43 | 22 Ocak 2020
ingiltere premier lig Manchester City Sheffield United
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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