SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İYİ Parti lideri Akşener: Bizi parlamenter sisteme Erdoğan götürecek
KKTC’den dev adım! ‘Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir’
Diğer Ligler

KKTC’den dev adım! ‘Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir’

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımının ülkelerinde kamp yapmasının ardından 'spor ambargosunun' kaldırılması için harekete geçti.

22 Ocak 2020 15:34

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan spor ambargosunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıma kararı aldı. Norveç’in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien’de mücadele eden Valerenga, KKTC’nin turizm şehri Girne’de kampa girmişti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu yöndeki çalışmalara destek vermesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etti. Ziyarette, izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Konu hakkında açıklamalar yapan Özersay, “Kıbrıs Türk tarafına uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğuna” işaret etti. Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası alanda görünür olması amacıyla çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Özersay, “KTFF’nin yapacağı adımlara katkı vereceğiz” dedi.

“RUMLARIN RIZASI KALKSIN”

Uluslararası örgütlere de çağrı yapan Özersay şöyle devam etti;

“Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk gençliği ile birlikte hareket etmek istemiyorsa, uluslararası örgütler de artık ‘Rumların rızasını’ alın şartını ortadan kaldırmalı, gençlerimizin önü açılmalı. Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir.”

KTFF Başkanı Sertoğlu da, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

“EN DOĞAL HAKKIMIZ”

Hasna Sertoğlu, CAS’a başvuru yapmak için uluslararası bir avukat tutacaklarını, FIFA ve UEFA’ya üye ülkelerin takımlarının Kuzey Kıbrıs’a gelmesini sağlamak istediklerini belirterek, “Bu ülkede kamplar ve maçlar yapılmasını istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Bu çağda spor ambargosu kabul edilemez” dedi. (DHA)

Son güncelleme 15:34 | 22 Ocak 2020
kktc ktff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR