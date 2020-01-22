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Juventus Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?
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Juventus Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

İtalya Kupası'nda heyecan dorukta. Cengiz Ünder'li Roma kupada Ronaldo'lu Juventus'a konuk oluyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmanın muhtemel 11'lerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Peki Juventus Roma maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte karşılaşmadan tüm bilgiler.

22 Ocak 2020 20:20

Juventus Roma karşılaşmasına dakikalar kaldı. İtalya Kupası’nda bu akşam çeyrek final heyecanı yaşanacak. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de yer alması beklenen karşılaşmadan son gelişmeler haberimizden görebilirsiniz. İlk maçı 2-1’lik skor ile kaybeden Roma deplasmanda galibiyet arayacak. İşte Juventus Roma maçından bilgiler.

JUVENTUS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek final maçında bu akşam Juventus ile Roma saat 22.45’te karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

JUVENTUS ROMA MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic

Son güncelleme 20:20 | 22 Ocak 2020
italya kupası juventus roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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