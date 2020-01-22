İran ABD krizi futbolu da etkiledi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi’nde İran’da oynanması gereken iki maçın ülkedeki güvenlik endişesi nedeniyle başka bir ülkeye taşınmasına karar verdi. AFC, İran ekibi Shahr Khodro ile Bahreyn temsilcisi Riffa ve organizasyondaki bir diğer İran takımı Esteghlal’ın Kuwait SC ile evlerinde oynayacağı maçların Birleşik Arap Emirlikleri’nde oynanması kararını aldı.

Bu karar gerekçe olarak birçok ülkenin güvenlik gerekçesiyle İran’a seyahat etmek istemediği şeklindeki başvurular gösterildi. Salı günü oynanması planlanan maçları iptal eden AFC, bu maçların 25 Ocak 2020 tarihinde oynanmasını da karara bağladı. Shahr Khodro ve Esteghlal dışında Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Persepolis ve Sepahan takımları ise AFC’nin bu kararına tepki gösterdi.

Maçlarını İran’da oynamak istediklerini belirten iki kulübün yetkilileri, evlerinde oynayacakları maçların başka bir ülkeye taşınması durumunda maçlara çıkmayacaklarını açıkladılar.