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İran ABD krizi futbolu da etkiledi
Diğer Ligler

İran ABD krizi futbolu da etkiledi

İran ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının ülkede oynanmamasına karar verildi.

SKOR DIŞ HABER 22 Ocak 2020 08:55

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi’nde İran’da oynanması gereken iki maçın ülkedeki güvenlik endişesi nedeniyle başka bir ülkeye taşınmasına karar verdi. AFC, İran ekibi Shahr Khodro ile Bahreyn temsilcisi Riffa ve organizasyondaki bir diğer İran takımı Esteghlal’ın Kuwait SC ile evlerinde oynayacağı maçların Birleşik Arap Emirlikleri’nde oynanması kararını aldı.

Bu karar gerekçe olarak birçok ülkenin güvenlik gerekçesiyle İran’a seyahat etmek istemediği şeklindeki başvurular gösterildi. Salı günü oynanması planlanan maçları iptal eden AFC, bu maçların 25 Ocak 2020 tarihinde oynanmasını da karara bağladı. Shahr Khodro ve Esteghlal dışında Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Persepolis ve Sepahan takımları ise AFC’nin bu kararına tepki gösterdi.

Maçlarını İran’da oynamak istediklerini belirten iki kulübün yetkilileri, evlerinde oynayacakları maçların başka bir ülkeye taşınması durumunda maçlara çıkmayacaklarını açıkladılar.

Son güncelleme 08:57 | 22 Ocak 2020
Asya Şampiyonlar Ligi iran
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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