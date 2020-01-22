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Göztepe, golcü Kamil Wilzeck’i açıkladı
Süper Lig

Göztepe, golcü Kamil Wilzeck’i açıkladı

Göztepe, geçen sezon Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Ocak 2020 17:32

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e “hoş geldin” dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi.

Son güncelleme 17:32 | 22 Ocak 2020
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OGP
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18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
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