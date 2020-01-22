Eskişehir İMO Başkanı Deniz Kılıç: ‘TOKİ konut dışındaki her türlü inşaat ve arsa ticaretinden elini çeksin’

Kemal Atlan / ESKİŞEHİR Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası, düzenlediği basın toplantısı ile 3 yıl önce hizmete açılan ancak geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışı nedeniyle çatı ve çelik halatlarında zarar gören stadyumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni stadyumun eski yerinde yapılması yönünde daha önce ciddi uyarılarda bulunduklarını belirten İMO Başkanı Deniz Kılıç, “Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Atatürk Stadyumu'nun mevcut yerinde, çağdaş teknoloji ve güncel yönetmeliklere uygun olarak yeniden stadyum yapılması konusunda odamızın net görüş ve önerileri olmuştur. FIFA kriterlerini taşıyan stadyumun, yerinde yapılamayacağı iddialarına karşın, sadece maç günlerinde değil 365 gün halk tarafından sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılacak, önünde kent meydanı, altında Eskişehirspor'a sürekli gelir getirecek otoparkı bulunan tesisin yapılabileceğini, hazırladığımız proje ile tüm ilgililere ispatladık. Üstelik daha sağlam zeminde ve var olan elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri ile ulaşım arterleri kullanılacağı için Sazova'da alüvyon üzerine yapılacak inşaattan daha ucuza mal olacağını, elde kalacak mali kaynağın Eskişehirspor ya da Eskişehir'in sportif yaşamı için kullanılabileceğini herkese anlattık, o günlerin siyasi iradesine anlatamadık” dedi.

‘İNCELEME YAPMAMIZA İZİN VERİLMEDİ’

Yeni statta meydana gelen hasarla ilgili olarak, inceleme talebinde bulunduklarını ancak yetkililerden olumlu bir yanıt alamadıklarını belirten Kılıç, “Medyada yayınlanan fotoğraflardan tespit edebildiğimiz kadarı ile, çatı seviyesindeki muhtemelen ikincil elemanlardaki ankrajlarda ve kaynaklı birleşimlerde sorunlar olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu kadar yetersiz bilgi ile olumlu bir katkıda bulunulamayacağı için, olayın nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin hazırlanması için oda olarak stadyumda inceleme yapmak için yetkili mercilere müracaat ettik. Maalesef yapmış olduğumuz talebimiz reddedildi. Soruna ait çok kısıtlı bilgimize rağmen, stadyum çatısındaki bazı çelik elemanların değiştirileceğini, genel anlamda güçlendirme ihtiyacının olabileceğini söylemek mümkündür” dedi.

‘İKİNCİ YARI MAÇLAR OYNANAMAZ’

Gereken değerlendirme, resmi işlemler, tasarım ve yapım süreçleri düşünüldüğünde Eskişehirspor'un ikinci yarı maçlarını başka sahada oynamasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu ifade eden Kılıç, “Yapılacak inceleme sonrası en az işlem gereken yerden başlanarak ilerlenmesi, güvenliği sağlanan yerlerin bölümler halinde seyirci kullanımına açılmasının, tarihinin en zor günlerini yaşayan Eskişehirspor'a seyirci desteğinin bir an önce sağlanması için çok önemli olduğu kanısındayız” dedi.

‘TOKİ YAPMASIN’

TOKİ'nin asli görevi olan konut haricinde bir şey yapmaması gerektiğini belirten Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stadyumlar; tasarımından yapımına, denetiminden işletmeye alınmasına kadar farklı bir sistematik, deneyim ve bilgi birikimi gerektiren, taşıyıcı sistemleri özel ve narin yapılardır. Birbirinin aynısı beton kutular şeklinde yapılan toplu konut mantığı ve fiyatları ile ihalesi de, imalatı da denetimi de yanlıştır. Bunda ısrarcı olunduğunda bir yerde mutlaka arıza çıkar. Bunun somut örneklerinden birisi Türk Telekom Stadyumu’nda da yaşanmış, müteahhit değişmiş süreler uzamıştır. Bu tür sorunlara akademik raporlar ile çözüm aranması, resmi evraklarda sorumlu mühendislerin imzalarının olması bugün yaşadığımız sonucu değiştirmez. Mesele sorumlu aramak değil sorunu çözmektir ve bu görev siyasetçilerindir. Eskişehir'de yaşanan bu musibetin, asli görevi toplu konut yapmak olan TOKİ için bir nasihat olmasını, konut dışındaki her türlü inşaat ve arsa ticaretinden elini çekmesini umuyoruz. Stadyumda meydana gelen olumsuzluktan mesleğimiz, projede görevli meslektaşlarımız ve Eskişehirspor taraftarı için üzüntülüyüz. Bu olayda kusuru olmayan meslektaşlarımızı sisteme kurban etmeyecek, Eskişehirspor seyircisinin can güvenliğinin sağlanması ve sorunun çözülmesi için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız.”