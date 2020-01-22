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Ersan İlyasova son 5 yılın en iyisi!
NBA

Ersan İlyasova son 5 yılın en iyisi!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, NBA'in 2015-2020 yılları arasında en çok hücum faulü kazanan oyuncusu olarak en yakın takipçilerine fark attı.

SKOR DIŞ HABER 22 Ocak 2020 18:52

NBA’de Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, ligde yapılan araştırmada zirvede yalnız kaldı. Bu sezon Bucks formasıyla başarılı bir performans sergileyen İlyasova, 2015-2020 yılları arasında en çok hücum faulü kazanan oyuncu oldu.

Çıkarılan istatistiklerde bu sezon dahil rakiplerine 159 hücum faulü yaptıran Ersan İlyasova’nın en yakın takipçisi 106 faulle Toronto Raptors’ın yıldızı Kyle Lowry oldu.

Liste ilk 5’i tamamlayan isimler ise 104 ile Kemba Walker, 88 ile DeMarcus Cousins ve 70 hücum faulüyle Montrezl Harrell oldu.

Ersan İlyasova bu sezon 41 maçta 7.9 sayı, 5.4 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla oynuyor.

Son güncelleme 18:52 | 22 Ocak 2020
Ersan İlyasova Milwaukee Bucks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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