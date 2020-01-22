Erol Bulut: Futbolcularıma aynısını anlattım

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa’ya 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyeti avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin 90+6. dakikasında Djalma Campos'un attığı golle farkı 1'e indiren ve turu geçmeyi başaran Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupanın ikinci ayağını oynadıklarını söyleyen Bulut, “Alınan skor beni memnun etmedi. Daha iyi futbol oynamak isterdik. Futbolcularıma da bunların aynısını anlattım. İlk maçta oynadığımız futbolu bugün gösteremedik. Tabii ki burada iyi bir takıma karşı oynadığımızı unutmayalım. Ama eminim ki bugün anlamışlardır gerekeni. Çünkü hafta sonu yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu maç da iyi bir test oldu. İnşallah hafta sonunda lig maçında istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Alanyaspor ilk maçta 3-1 yendiği Kasımpaşa deplasmanında çeyrek final biletini 90+6`da kaptı! Akdeniz temsilcisi, Campos`un golüyle skoru 3-2 yapıp yenilse de kupada adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku