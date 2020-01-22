SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... İstanbul'da kar alarmı! İBB ilçe ilçe açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası

Erol Bulut: Futbolcularıma aynısını anlattım

Kasımpaşa deplasmanında 3-2 mağlup olmasına karşın ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. Futboldan memnun olmadığını söyleyen Bulut, "Lig maçı için iyi bir test oldu" dedi.

22 Ocak 2020 17:11

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa’ya 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyeti avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin 90+6. dakikasında Djalma Campos'un attığı golle farkı 1'e indiren ve turu geçmeyi başaran Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupanın ikinci ayağını oynadıklarını söyleyen Bulut, “Alınan skor beni memnun etmedi. Daha iyi futbol oynamak isterdik. Futbolcularıma da bunların aynısını anlattım. İlk maçta oynadığımız futbolu bugün gösteremedik. Tabii ki burada iyi bir takıma karşı oynadığımızı unutmayalım. Ama eminim ki bugün anlamışlardır gerekeni. Çünkü hafta sonu yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu maç da iyi bir test oldu. İnşallah hafta sonunda lig maçında istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz” ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Alanyaspor ilk maçta 3-1 yendiği Kasımpaşa deplasmanında çeyrek final biletini 90+6`da kaptı! Akdeniz temsilcisi, Campos`un golüyle skoru 3-2 yapıp yenilse de kupada adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:36 | 22 Ocak 2020
alanyaspor Erol Bulut Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR