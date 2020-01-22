Eczacıbaşı Vitra, Şampiyonlar Ligi’nde kayıpsız devam ediyor!

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, yoluna dörtte dört yaparak devam etti. Başa baş başlayan mücadelede, milli smaçör Hande Baladın'ın hücumlarıyla ilk molaya 12-9 önde giren turuncu beyazlılar, toplam 3 servis sayısı ürettiği seti 25-16 kazandı.

İkinci sette deneyimli oyuncular Natalia Pereira ve Lauren Gibbemeyer'ın katkılarıyla kontrolü kaybetmeyen ev sahibi ekipte, 3 blok sayısıyla takımına önemli katkı sağlayan Yasemin Güveli bileğinden ufak bir sakatlık yaşayınca yerine Ergül Eroğlu oyuna girdi. Eczacıbaşı VitrA ekibi, seti 25-13 kazanarak durumu 2-0'a taşıdı.

Son sette istekli oyununu sürdüren ev sahibi, seti 25-13 kazanarak, evinde 3-0'lık net bir galibiyet elde etti.

Turuncu beyazlılarda, Olimpiyat Elemeleri esnasında sakatlanan ve tedavisi devam etmekte olan kaptan Yeon Koung Kim kadroda yer almazken, aynı zamanda CEV tarafından ‘Maçın En Değerli Oyuncusu' seçilen Tijana Boskovic ve Natalia Pereira 14 sayıyla günün en skorerleri oldu.

Çaba Derneği'nin dört sene başkanlığını yapmış olan Özlem Zehebi ve derneğin genç üyeleri de maçı izleyenler arasındaydı.

11 puanla gruptaki liderliğini sürdüren turuncu beyazlılar, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında, Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. Karşılaşma, 6 Şubat Perşembe günü, saat 19:00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA – LP Salo: 3-0

Salon: İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.

LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)

Süre: 62 dakika (22, 21, 19)