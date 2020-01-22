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Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan başlıyor
Motor Sporları

Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon Monte Carlo'da başlıyor. Marmaris'e de taşınacak büyük rekabette gözler 6 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier'de... 

22 Ocak 2020 14:42

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda yeni sezonun ilk heyecanı 23-26 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo’da yaşanacak. 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 304,28 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1505,64 kilometre yol kat edecek. Monte Carlo Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV’den takip edilebilecek.

Yeni sezonda gözler yine Sebastien Ogier’in üzerinde olacak. 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu, son senesinde zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 2020 sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Belçikalı sporcu, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak peşinde.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE’DE

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. (DHA)

Son güncelleme 14:42 | 22 Ocak 2020
Dünya Ralli Şampiyonası marmaris
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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