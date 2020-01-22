Beşiktaş’ın duayen ismi acı gerçekleri sıraladı: Ali Koç bile çözemiyor, Ahmet Nur Çebi ne yapsın?

Beşiktaş’ta yıllardır yöneticilik yapmış camianın duayen isimlerinden Metin Keçeli, SÖZCÜ'ye konuştu. Siyah-beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, sıkıntıları bilerek korkmadan göreve geldiğini belirten Keçeli, “Çebi, iyi niyetiyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Fikret Orman bırakırken her şey gülistanlık değildi. Tüm kulüpler sıkıntıda. Koskoca Ali Koç, Fenerbahçe'yi kurtaramıyor hâlâ haber bekliyor. Galatasaray ‘iyiyiz diyor' ama onlar da batakta. Çebi, ne yapsın!” dedi.

YABANCI SAYISI DÜŞMELİ

Keçeli, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili verdiği kararla ülke futbolunun bu hale geldiğinin altını çizip “Yabancı serbestliğiyle Türk futboluna dinamit koyuldu. Rize- Gençlerbirliği maçında bile sahada 3-4 Türk var. Biraz Trabzonspor yerlileriyle ön plana çıkmaya çalışıyor. Kurtuluş yolu bellidir; derhal yabancı sayısı düşürülmeli. Milli Takım'da bile Avrupa'da yetişen Türkler var. Biz niye altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Federasyon, Türk futboluna darbe vurmuştur. Türk futbolu kayyuma gidiyor!” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı’nın başarısız olduğunu belirten Metin Keçeli “İyi bir futbol adamı ve düzgün kişiliğe sahip olan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta görev almanın farkına varmalı. Avrupa'da kolay bir gruptan çıkamadı, liderin 10 puan gerisine düştü ve takım da iyi futbol oynamıyor. Başakşehir'de hesap soran yoktu ama burası Beşiktaş. Başarılı olmak zorundasın” değerlendirmesinde bulundu.