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Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK kupa maçı detayları…
Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK kupa maçı detayları…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Peki Beşiktaş Erzurumspor kupa maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

22 Ocak 2020 09:27

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 7’nci ve 14’üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kartal kupa maçı ile zorlu günlere veda etmek istiyor. Erzurumspor ise kupada yakaladığı başarılı grafiği sürdürüp çeyrek finale kalmak istiyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 09:27 | 22 Ocak 2020
beşiktaş Erzurumspor kupa maçı Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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