Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK kupa maçı detayları…

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 7’nci ve 14’üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kartal kupa maçı ile zorlu günlere veda etmek istiyor. Erzurumspor ise kupada yakaladığı başarılı grafiği sürdürüp çeyrek finale kalmak istiyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak.