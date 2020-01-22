Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izle! Beşiktaş’ta hedef çeyrek final!

Beşiktaş Erzurumspor rövaş maçı başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park’ta Erzurumspor’u konuk ediyor. İlk maçı 3-2’lik skor ile kaybeden Beşiktaş, iç saha avantajını kullanarak karşılaşmadan galip ayrılmayı ve çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş Erzurumspor maçını canlı izlemek ve karşılaşmaya dair son dakika haberlerini takip etmek için sayfamıza bakmanız yeterli. İşte Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izleme ekranı ve detaylar.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Oğuzhan, N’Koudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir.

ERZURUMSPOR: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote

BEŞİKTAŞ’TA HEDEF ÇEYREK FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, turu geçerek moral kazanmak istiyor. Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.

ERKEN GOL FARK GETİRİR

Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor. Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar, Tokat'ın yardımcılığını yapacak.

İHA