Beşiktaş Erzurumspor maç özeti ve golleri! Kartal evinde yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu akşam Beşiktaş sahasında Erzurumspoır ile karşılaştı. Vodafone Park’ta oynanan maçı Erzurumspor 3-2’lik skor ile kazanarak adını tarihinde ilk kez çeyrek finale yazdırmış oldu. Beşiktaş takımında maçın sonlarına doğru taraftarlar stadı terk ederek ve futbolşcuları ıslıklayarak tepkide bulundu. İşte heyecan dolu Beşiktaş Eruzurmspor maçının özet görüntüleri ve golleri.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu´nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ve 72´nci dakikalarda Oltan Karakullukçu ile 66´ncı dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş´ın mücadeledeki golleri ise 33´üncü dakikada Diaby ve 64´üncü dakiklarda Burak Yılmaz´dan geldi.

1´inci dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Murat Uçar´ın pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Rashad Muhammed topu içeri çevirdi. Arka direkte Mücahit Albayrak´ın şutunda altıpasın hemen dışında topa ayak koyan Oltan Karakulluçu, topu ağlara gönderdi: 0-1.

9´uncu dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N´Koudou ortasını yaptı. Umut Nayir´in indirdiği topta Oğuzhan Özyakup´un kafa vuruşunda kaleci Kayacan gole izin vermedi. Seken topta dar açıdan Ljajic tekrar vurdu. Kayacan bu kez topu kornere tokatladı.

12´nci dakikada sol kanatta topla buluşan N´Koudou ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Diaby´nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

20´nci dakikada Gökhan Gönül´ün ortasında Ljajic kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu BB Erzurumspor savunması son anda kornere gönderdi.

33´üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanatta topla buluşan N´Koudou çizgiye indikten sonra topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Diaby´nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

38´inci dakikada sol kanattan Caner Erkin´in kullandığı kornerde BB Erzurumspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Diaby´nin önünde kaldı. Diaby´nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, ofsayt gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1´lik eşitlikle sona erdi.

64´üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic´in pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, kaleci Kayacan´ı geçerek topu ağlara gönderdi: 2-1.

66´ncı dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Mücahit´in yaptığı ortada top ters taraftan ceza sahası dışına doğru açıldı. Mehmet Murat Uçar´ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Karius topu çeldi. Roco´nun topuğuyla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinin üstünde bulunan Sissoko´nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

72´nci dakikada BB Erzurumspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Mehmet Murat Uçar´ın içeri çevirdiği topta ceza sahası içinde Oltan Karakullukçu bekletmeden vurdu. Roco´nun müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor deplasmanda Beşiktaş´ı 3-2 mağlup etti.

AVCI İSTİFA SESLERİ

BB Erzurumspor´un 3-2 öne geçtiği golün ardından, tribünlerde “Avcı istifa” sesleri yükseldi. Siyah beyazlıların geriye düştüğü golü yemesinin ardından tribünde bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı´yı istifaya davet ederken, eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine tempo tuttu.

CANER VE ELNENY ARASINDA GERGİNLİK

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş´ın 3´üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3´üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin´e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny´i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin´i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

DHA-İHA