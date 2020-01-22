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CANLI | Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İlk maçı Erzurumspor evinde 3-2 kazanmıştı.

22 Ocak 2020 20:07

Beşiktaş BB Erzurumspor canlı! Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kartal, Vodafone Park’ta çeyrek finale yükselmek adına gereken sonucu almak istiyor. Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor ise Beşiktaş’ı eleyerek sürprize imza atmanın peşinde.

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş BB Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 38: GOL! Beşiktaş’ta sahneye çıkan isim yine Diaby! Savunmadan seken topta çizgi üstünde düzgün vurdu ve ağları buldu! Ancak VAR incelemesi ile Umut Nayir’in kalecinin görüş alanını kapattığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

Dk. 33: GOL! Beşiktaş, Diaby’nin golüyle skoru eşitledi. Nkoudou’nun çizgiye inişi ve topu Diaby’ye çıkarması golü oluşturan en önemli detay oldu.

Dk. 9: İnanılmaz fırsat kaçtı! Oğuzhan çok yakın mesafeden kafa vuruşunda ağları bulamadı. Kayacan kurtardı, seken topa vuran Ljajic’in şutunda da Kayacan başarılı!

Dk. 1: GOL! Oltan’ın golüyle Erzurumspor ilk atakta golü buldu!

Dk. 1: Vodafone Park’ta zorlu maç başladı!

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Osman, Hasan H., Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Hasan A., Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens, BB Erzurumspor karşısında forma giyemiyor. Ligde Sivasspor’a mağlup olurken tribünlerin tepkisini çeken Abdullah Avcı turu geçmek için as kadrosu ile sahaya çıkıyor.

Son güncelleme 21:12 | 22 Ocak 2020
beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ziraat Türrkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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