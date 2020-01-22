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Avustralya Açık’taki Atatürk tişörtü
Tenis

Avustralya Açık’taki Atatürk tişörtü

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta Lesia Tsurenko'yla karşılaşan kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty müsabakadan zor da olsa galibiyetle ayrıldı. Maça dair esas dikkat çekici olansa tribünlerdeki Atatürk tişörtlü seyirciydi.

22 Ocak 2020 07:01

Avustralya Açık ilk gününde tek kadınlarda klasman lideri Ashleigh Barty, Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Barty ilk seti 7-5 kaybetmesine karşın 6-1’lik iki setli maçı kazandı ve adını 2. tura yazdırdı.

Müsabakada esas dikkat çeken nokta ise Ukraynalı Tsurenko’nun kondisyoneri Denis Vashchuk’un Atatürk tişörtü giyiyor olmasıydı. Eurosport spikeri Buğra Balaban’ın Vashchuk’a ulaşarak aldığı bilgiye göre; Ukraynalı kondisyoner tarihle bir hayli ilgili olması sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıyor.

Atatürk’ü “Ulusun Babası” olarak tanımlayan ve reformist kişiliğinden etkilenen Vashchuk; tişörtü Türkiye’deki seyahatlerinden birinde, hediyelik eşya satan bir mağazadan, satın aldı. Türkiye Cumhuruyeti’nin kurucusu olan Atatürk’ün gelişimin ve ilerlemenin simgesi olarak tanımlayan kondisyoner, bu sebeple müsabaka için tişörtü giymeye karar verdi.

Son güncelleme 07:01 | 22 Ocak 2020
Ashleigh Barty Avustralya açık Denis Vashchuk Lesia Tsurenko Mustafa Kemal Atatürk
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OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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