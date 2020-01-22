Galatasaray’da Arda Turan bilmecesi devam ederken Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'de görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısında yıldız futbolcunun transferi bir kez daha masaya yatırıldı. Denizlispor karşılaşmasının ardından “Ben Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak Arda'nın ikinci şansı hak ettiğinden yanayım” diyen Terim, Arda'nın kadroya dahil edilmesini istiyor.

Başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara geri dönmesine sıcak bakmıyor. Terim'in ikna etme turlarının devam etmesi belirsizliklerin hâlâ devam etmesini sağlıyor. Sarı-kırmızılıların taraftar grubu UltraAslan, “Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, oyuncusunu destekleyecektir” diyerek transferi bekliyor.

EMRE MOR GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan sezon başı büyük umutlarla Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un gönderilmesi için görüşmeler başladı. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Emre'den de sürpriz hamle geldi. Genç futbolcu, sosyal medya hesabında profilinde yer alan Galatasaray yazısını kaldırdı. Emre Mor'un bu hareketi sarı-kırmızılılarda kalmayı gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.