SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eski MİT’çinin CIA bağlantısına ulaşıldı
Arda Turan bilmecesi!
Galatasaray

Arda Turan bilmecesi!

Galatasaray'ın zirvesinde Arda Turan ile ilgili fikir ayrılıkları sürüyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 22 Ocak 2020 07:31

Galatasaray’da Arda Turan bilmecesi devam ederken Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'de görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantısında yıldız futbolcunun transferi bir kez daha masaya yatırıldı. Denizlispor karşılaşmasının ardından “Ben Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak Arda'nın ikinci şansı hak ettiğinden yanayım” diyen Terim, Arda'nın kadroya dahil edilmesini istiyor.

Başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara geri dönmesine sıcak bakmıyor. Terim'in ikna etme turlarının devam etmesi belirsizliklerin hâlâ devam etmesini sağlıyor. Sarı-kırmızılıların taraftar grubu UltraAslan, “Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, oyuncusunu destekleyecektir” diyerek transferi bekliyor.

EMRE MOR GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan sezon başı büyük umutlarla Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un gönderilmesi için görüşmeler başladı. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Emre'den de sürpriz hamle geldi. Genç futbolcu, sosyal medya hesabında profilinde yer alan Galatasaray yazısını kaldırdı. Emre Mor'un bu hareketi sarı-kırmızılılarda kalmayı gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

Son güncelleme 07:31 | 22 Ocak 2020
arda turan galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR