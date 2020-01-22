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Antalyaspor’da iki futbolcu kadro dışı
Antalyaspor

Antalyaspor’da iki futbolcu kadro dışı

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor.

22 Ocak 2020 12:21

Antalyaspor’da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo’dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi.

Chahechouhe ve Diego’nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi. (DHA)

Son güncelleme 12:21 | 22 Ocak 2020
Aatif Antalyaspor Diego
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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