Amanda Anisimova’yı gözyaşlarına boğan soruya Nick Kyrgios’tan sert tepki!

Avustralya Açık’ın ilk turunda 21 numaralı seri başı Amanda Anisimova, 73 numaralı seri başı Kazakistanlı rakibi Zarina Diyas’a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ancak Amanda Anisimova’yı yenilgiden çok daha fazla üzen, maç sonrası kendisine bir gazeteci tarafından sorulan soru oldu. Geçtiğimiz yaz ABD Açık öncesi kalp krizi sonrası babası ve antrenörü Konstantin Anisimov’u kaybeden Amanda Anisimova, babasının ölümünden sonra çıktığı ilk büyük turnuvada gözyaşlarına boğuldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Baban olmadan kariyerini nasıl planlıyorsun” şeklindeki sorusu, 18 yaşındaki genç tenisçiyi duygulandırdı. Gözyaşlarını tutamayan Amanda Anisimova, soruya güçlükle “Gerçekten maçın hemen ardından bu konuyu konuşmak zorunda mıyız?” şeklinde yanıt verdi. Daha sonra turnuva hakkında konuşan Amanda Anisimova, basın toplantısını sonlandırdı.

Amanda Anisimova’yı üzen bu soru sonrası genç tenisçiye ilk destek, Avustralya Açık çiftlerde ABD’li raketin eşi olan Nicholas Kyrgios’tan geldi. Twitter hesabından Amanda Anisimova’ya soru soran gazeteciyi sert bir dille eleştiren Avustralyalı tenisçi Nicholas Kyrgios “Bu soru beni çok kızdırdı. İnsaf! Bu hiç adil değil… Başını dik tut Amanda” yazdı.

This makes me so mad. Have a heart and please feel, it's not fair. Keep your head up Amanda #alwayswatching https://t.co/gaoA8SlOFY

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 21, 2020