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Amanda Anisimova’yı gözyaşlarına boğan soruya Nick Kyrgios’tan sert tepki!
Tenis

Amanda Anisimova’yı gözyaşlarına boğan soruya Nick Kyrgios’tan sert tepki!

Geçtiğimiz yaz babasını kaybeden Amanda Anisimova'nın Avustralya Açık'ın ilk turunda elenmesinin ardından yapılan basın toplantısında sorulan bir soru, genç sporcuyu gözyaşları içinde bıraktı. Anisimova'nın çiftlerde partneri olan Nick Kyrgios, gazetecileri sert bir dille eleştirdi.

SKOR DIŞ HABER 22 Ocak 2020 09:37

Avustralya Açık’ın ilk turunda 21 numaralı seri başı Amanda Anisimova, 73 numaralı seri başı Kazakistanlı rakibi Zarina Diyas’a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ancak Amanda Anisimova’yı yenilgiden çok daha fazla üzen, maç sonrası kendisine bir gazeteci tarafından sorulan soru oldu. Geçtiğimiz yaz ABD Açık öncesi kalp krizi sonrası babası ve antrenörü Konstantin Anisimov’u kaybeden Amanda Anisimova, babasının ölümünden sonra çıktığı ilk büyük turnuvada gözyaşlarına boğuldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Baban olmadan kariyerini nasıl planlıyorsun” şeklindeki sorusu, 18 yaşındaki genç tenisçiyi duygulandırdı. Gözyaşlarını tutamayan Amanda Anisimova, soruya güçlükle “Gerçekten maçın hemen ardından bu konuyu konuşmak zorunda mıyız?” şeklinde yanıt verdi. Daha sonra turnuva hakkında konuşan Amanda Anisimova, basın toplantısını sonlandırdı.

Amanda Anisimova’yı üzen bu soru sonrası genç tenisçiye ilk destek, Avustralya Açık çiftlerde ABD’li raketin eşi olan Nicholas Kyrgios’tan geldi. Twitter hesabından Amanda Anisimova’ya soru soran gazeteciyi sert bir dille eleştiren Avustralyalı tenisçi Nicholas Kyrgios “Bu soru beni çok kızdırdı. İnsaf! Bu hiç adil değil… Başını dik tut Amanda” yazdı.

Amanda Anisimova, geçtiğimiz yıl Roland Garros’ta Simona Halep’i yenerek adını duyurmuştu. Turnuvada henüz 17 yaşında olan Amanda Anisimova, çeyrek finalde karşılaştığı Simona Halep’i 6-2 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek finale yükselmişti. Yarı finalde Ashleigh Barty ile karşılaşan Amanda Anisimova, ilk seti 7-6 kazanmasına rağmen, sonraki iki seti 6-3’lük skorlarla kaybederek elenmişti.

Amanda Anisimova, Kadınlar Tenis Birliği tarafından ilk 100’e giren en genç ikinci oyuncu olma unvanına da sahip…

Son güncelleme 09:37 | 22 Ocak 2020
Amanda Anisimova Avustralya açık Nicholas Kyrgios
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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