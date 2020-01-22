Alper Pirşen: Fenerbahçe olarak 15 cephede de savaşırız!

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kayserispor mücadelesinin ardından sarı-lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi’nin PFDK’ya sevk edilmesi hakkında ‘gülünç’ yorumunu yapan Pirşen, Tahkim Kurulu ile yaptıkları toplantının ise verimli geçtiğini ancak hiçbir sonucun garanti olmadığını söyledi.

Pirşen, “Tahkim Kurulu’na bugün yaptığımız başvuru gündemi en çok meşgul eden konulardan biri. Kulüp Lisans Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeyle ilgili yaptığımız başvuruydu. Biz bu toplantının çok iyi geçtiğini düşünüyoruz. 1,5 saat boyunca bütün olgularla, bütün gerçeklerle Kurul’un çelişkili tespitlerini ortaya koyduk. Zaten toplantının 1,5 saat sürmesi sadece bizim bir şeyler anlatmamız değildi. Tahkim Kurulu, bizi ciddi manada dinledi. Kulüp Lisans Kurulu’nun bize sormadığı detay soruları onlar sordular. Toplantının sonunda Lisans Kurulu’na tekrar bazı sorular sorulmak üzere dosyanın iletilmesi bizim için sürpriz olmadı. Bu, bir zaman kazanma projesi mi yoksa doğruyu mu bulmaya çalışıyorlar? Bunları önümüzdeki günlerde anlayacağız” dedi.

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“BİZ 15 CEPHEDE DE SAVAŞIRIZ”

Muriqi’nin sevkinin mantıklı bir açıklaması olmadığını vurgulayan yönetici, “Toplantıdan çıkar çıkmaz, bir de sevk olayından haberdar olduk. İçimden dedim ki, “Fenerbahçe acaba kaç cephede savaşabilir” diye zannedersem bizi test ediyorlar. Ancak şöyle bir şey var, Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir camia. Bu bayrağı Alper düşürse başkası kaldırır. Dolayısıyla biz değil 5, 15 cephede de savaşabilecek güçte bir kulübüz. Ancak her gün yeni bir gündemle bizim karşımıza geliniyor. Burada yien küçük bir detay söylemek istiyorum. 6 aydır TFF’de Baş Hukuk Müşaviri yok. Bu sevki yapan birim, Hukuk Kurulu diye söyleniyor ama Hukuk Kurulu diye bir şey yok aslında resmiyette” ifadelerini kullandı.

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