Trabzonspor’a yeni sponsor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda CEO’su Caner Dikici’nin de katıldığı İstanbul’daki törende önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Ağaoğlu, her önlerine gelen kurumla değil, kendilerine değer katacak kurumlarla anlaşma imzaladıklarını söyledi. Kulübün hedeflerinden de söz eden Başkan Ağaoğlu, ”Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor Kulübü’nün hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır” dedi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ”TAB Gıda önemli bir zincir; 4 kıta, 8 ülkede binlerce restoran ama özüne baktığımız zaman ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan grubun kuruluşu. Trabzonspor olarak bizim yönetimimizin sponsor bakış açısı çok farklı. Bu iş bizim için parayı alıp, kenara çekilip sponsorluk süresi bitince o kapıyı çalmak değil; bizim ona ve onun bize değer katması. Onun için önümüze gelen kuruluşla değil, bize değer katacak, Trabzonspor’un büyüklüğüyle eş, bizim de ona değer katacağımız kurum ve kuruluşlarla sponsor olmasına önem gösteriyor. Ayrıca TAB Gıda’nın bir devlet kurumu olmaması da kafadaki soru işaretlerini gidermiştir. Taraftarımızın bizim sponsor anlaşması imzalamış olduğumuz her markaya, kurum, kuruluşa hassasiyet göstererek bu anlaşmayı ileri taşıyacağından kuşkum yok. Burada eksik olan bir şey var; zincirinizin içine ‘hamsi burger’ de koyarsanız çok başarılı bir iş olur. Bu sponsorluk anlaşmasının iki taraf için de hayırlı ve sürdürülebilir olmasını diliyorum” dedi.

“‘TRABZONSPOR’UN PLANI ALTYAPIDAN OYUNCU YETİŞTİRİP…”

Başkan Ağaoğlu, yönetim olarak altyapıya verdikleri öneme dikkat çekti ve göreve geldikleri zaman 3-5 sene sabır rica ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

”İçinde bulunduğumuz şartlar, bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza biraz engel oldu. Yarışın içindeyiz. Yarışın içinde olduğunuz zaman tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Ancak galiba şunu yıkmaya başladık; 20 yaşındaki oyuncunun genç olmadığını gördük. 17 yaşındaki Felix, Avrupa’nın üst düzey takımlarında ilk 11 oynuyorsa, genç oyuncu kavramı 16-17 yaşına çekildi. Genç Serkan’ı, Rahim’i, maçlar el verdiğinde diğer gençleri sahaya sürerek tecrübe kazanmaları ve ileride maddi anlamda gelir sağlamak en önemli hedefimiz. Bir futbol takımı, futbol dışı işlerle fazla uğraşmamalı. Gayrimenkul, enerji, denizcilik işlerine girmemeli. Futbol takımı futbolcu satarak para kazanır. Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Trabzonspor’un ekonomisi 4 bilinmeyenli denklem değil. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro artı 3 milyon Euro’yla bu ülkenin altyapısından yetişen ve satılan bu ücretteki ilk oyuncu. Abdülkadir Ömür, 23 milyon Euro teklif gelen bir diğer oyuncumuz. Uğurcan Çakır, 20 milyon Euro teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon Euro’yu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdulkadir Parmak, Kerem, Sefa’yı dahil edersek daha da artıyor. Bir stopere 3 milyon Euro bonservis ödeyip, yıllık 2,5 milyon Euro maaş verdiğinizde eleştirilirsiniz. O stoper bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 150 bin Euro’ya oynuyor. Hocamız 40 yaşında ve Trabzonspor altyapısından. 40 yaşındaki hoca genç hocaysa, ben de 63 yaşında genç bir başkanım. Trabzonspor kulübünün hem felsefesi hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanmak ve pazarlamaktır.”

“YARDIMCI HOCANIN DA KARİYERLİ OLMAZI LAZIM”

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’in talebi doğrultusunda yardımcı antrenör alacaklarını belirten Ağaoğlu, yardımcılık yapacak hocanın da kariyerli olması gerektiğini vurgulayarak, ”Oraya boşluk doldurmak veya görüntü vermek için birisi getirilmiyor. Henüz imza atılmadığı için isim vermeyeyim, hocalar kendi belirleyecek formatı. Sayın Ünal Karaman’ın ayrılışının üstünden 24 saat geçmemişken takımın teknik direktörünün kim olacağı sorularına altyapıdan gelen Hüseyin Çimşir ile devam edeceğimizi söyledik. Nasıl formatta çalışacaklarını ben biliyorum ama bu formatı belirleyen onlardır. Formatın ne olduğu değil ne kadar verimli olduğu önemli, gelecek hocanın hem teknik hem de scouting anlamında verimli olması bizim tercihimiz. Bizde yerleşik bir sistem vardı; yabancı antrenör gelir ve altına Türk hoca verilirdi, bazen. Biz onu Trabzon olarak tersine çevirdik, kondisyonerleri çıkarırsak bir Türk hocaya yardımcı hoca olarak Süper Lig’de ilk. Transferler ilgili olarak doğrudur, görüşmelerimiz var ama Ermin Bicakcic onlardan biri değil, bitmeyen senfoni gibi her transfer döneminde o isim gündeme gelir ve biterdi, sonra ara transferde tekrar gelirdi ama o oyuncu gündemimizde değil. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var, bizim 450 milyonluk bir boşluğumuz vardı oyuncuların ayrılmasıyla yuvarlak 800 Euro’lara geldik. Israrla transfer var mı diyorsunuz, para bu kadar. Bu paranın içerisine gerekliyse ve verimli olacaksa yapılacak olan transfer içindedir, bunu herkes anlasın. Geçen kış döneminde ocakta yapılan transferin yüzde yirmisi, o da tam değil, limitten dolayı atılmamış imzalar var. Geçen sene 100 harcandıysa bu sene 20 harcamak planlanıyor tahminimce de 15 harcanacak. Futbol eski futbol değil, sistem de öyle. Ben bunun Türk futbol yararına olduğunu bunun da ekonomik bir milat olduğunu düşünüyorum. İflasın eşiğine gelmiş Türk futbolunun dönüş yılı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu

”SOSA, ÇOK YETENEKLİ PROFESYONEL BİR SPORCU”

Ağaoğlu, takım kaptanı Sosa’nın çok yetenekli, kapasiteli olduğunu da ifade ederek, ”Aynı zamanda profesyonel, spor etik ve ahlakına harfiyen uyan bir sporcu. Ahlaklı, yetenekli kapasiteli ve aynı zamanda zeki bir sporcu. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; zeki, çevik ve sahada da ahlaklı. Takımımızın kaptanı, kendisinden çok şey beklediğimiz ve zaman zaman sakat olduğunda da her şeyini takıma veren bir oyuncu. Çok güzel söylemiş, takımın başkanı değilim diye. Ben de Sosa’nın menajeri değilim. Ama sezon başında menajeri Trabzon’a vereceğini söylemişti, Sosa’nın da böyle bir beklentisi yok, anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu biliyor ve hiç gitmeyecek gibi çalışan, takımı sahiplenen biri. Hüseyin’in kontratı bitmiyor henüz, Novak’la da. Verilen rakamlar sınırlı rakamlar, bunun üzerinde çıkma mümkün değil yoksa diğer oyunculardan kesmek zorundasınız. Kadro mühendisliği herhalde orada devreye girecek, bundan dolayı orada altyapıya önem vermek gerekiyor” dedi.