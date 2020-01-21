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TFF’den Fenerbahçe kararı!
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TFF’den Fenerbahçe kararı!

Son dakika haberine göre TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'na yaptığı itirazla ilgili açıklama yaptı. TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu Sicil Kurulu'na geri gönderdi. Fenerbahçe'nin başvurusu tekrar değerlendirilecek!

21 Ocak 2020 20:16

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin limit artırımı başvurusunu Sicil Kurulu’na geri gönderdi. Fenerbahçe’nin lisans talimatı itiraz sonucu ara kararlar yerine getirildikten sonra açıklanacak.

TFF’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00’de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. (NTV)

18 Ocak 2020 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: `TFF`den yanıt geldi, şu an transfer yapamıyoruz` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçından sonra yaptığı açıklamada Bankalarla yaptığımız anlaşmayı kısmen kabul ettiler. 40-50 milyonluk bir limit bekliyorduk ama şu an itibariyle transfer yapamıyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Televizyonlara çıkıp anlatacağız, artık dayanılmaz hale geldi, yeter dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 21 Ocak 2020
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18 10 36
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18 9 32
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