SON DAKİKA Vedat Muriqi PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart gören Vedat Muriqi, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Vedat Muriqi’nin “Bilinçli sarı kart görmesi” nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ’in aynı müsabakadaki “bilinçli sarı kart görmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

İşte PFDK sevkleri:

“1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü’nün 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ZORAN KVRZIC’ın 18.01.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ’in aynı müsabakadaki “bilinçli sarı kart görmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TAHSİN TAM’ın 19.01.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ÇİFTÇİ’nin aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü’nün 17.01.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA ŞARLI’nın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 21.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü idarecisi ABUZER ŞAHİN’in 19.01.2020 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- EYÜPSPOR Kulübü’nün 18.01.2020 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR Kulübü’nün 18.01.2020 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ELAZIĞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü BİLGİN ERDEM’in 18.01.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-1922 KONYASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- DÜZCESPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ idarecisi HASAN TONYALI’nın 19.01.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- CİZRESPOR Kulübü’nün 18.01.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 18.01.2020 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT BATIRMAN’ın 19.01.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- PAYASSPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan PAYASSPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş.- NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu YAVUZ İNCEDAL’ın 19.01.2020 tarihinde oynanan MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş.- NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- YOZGATSPOR 1959 FK Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü’nün 19.01.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

31- GÖLCÜKSPOR Kulübü Başkanı HÜSEYİN ÇARDAK’ın 19.01.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü idarecisi KAAN DOĞUHAN YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü idarecisi SERHAT YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”