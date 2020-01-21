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SON DAKİKA Türkiye Kupası’nda final tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA Türkiye Kupası’nda final tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının oynanacağı tarih açıklandı.

21 Ocak 2020 13:18

Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final programını bildirdi. Açıklamada, son 16 turundan sonra oynanacak çeyrek ve yarı final maçları için kura çekiminin 24 Ocak Cuma günü saat 15.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacağı kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçının ise 21 Mayıs 2020’de oynanacağı bildirildi. (DHA)

Son güncelleme 14:00 | 21 Ocak 2020
türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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