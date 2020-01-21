SON DAKİKA Trabzonspor’da transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kayserispor ile olan sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu ile anlaştı. Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bilal Başacıkoğlu’nun 45 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Kayserispor’a 2018 yılında Feyenoord’dan 400 bin Euro karşılığında transfer olan Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 37 maçta 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Trabzonspor, resmi internet sitesinden transfer ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu yer aldı.

Genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Kulübümüze gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur” dedi.

Yeni transferimiz Bilal Başacıkoğlu takımımızda 45 numaralı formayı giyecek.”

Trabzonspor, sosyal medya hesabından duyurduğu transfer açıklamasında şu ifadeler yer verdi: