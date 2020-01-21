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Trabzonspor

SON DAKİKA Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı… İşte alacağı ücret

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bildiride, Hüseyin Çimşir'in alacağı rakam da açıklandı.

21 Ocak 2020 16:04

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL, 2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla” (DHA)

Son güncelleme 16:16 | 21 Ocak 2020
Hüseyin Cimşir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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