SON DAKİKA Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı… İşte alacağı ücret

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL, 2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla” (DHA)