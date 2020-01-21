Son dakika Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

Süper Lig’in 18. haftasının bitimiyle bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. 18 haftada 2 galibiyet alma başarısı gösteren ve 12 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü, yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşarak teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz.”

Ankaragücü sezona Aykan Atik ile başlarken 4. haftaya Metin Diyan ile başlamıştı. Diyadin ile yollarını 11. haftada ayıran Başkent temsilcisi, 12. haftaya Mustafa Kaplan ile girdi.