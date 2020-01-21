Real Madrid’den 35 milyon Euro’luk transfer! Genç takımda forma giyecek

LaLiga’da Barcelona ile zirveyi paylaşan Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Reinier’i renklerine bağladı. Daha önce Brezilyalı genç futbolcular Vinicius Junior ve Rodrygo transferlerine ciddi yatırım yapan eflatun-beyazlılar, 19 Ocak 2002 doğumlu Brezilya futbolunun yeni Kaka’sı olarak adlandırılan Reinier’i renklerine kattığını duyurdu. Real Madrid bu transfer için Flamengo kulübüne yaklaşık 35 milyon euro öderken, oyuncuyla 6,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Flamengo formasıyla geçen sezon 14 lig maçı oynayan Reinier 6 gol atarken, 2 de assist yapmıştı. 23 yaşaltı Brezilya Milli Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kadrosunda bulunan Reinier, bu maçların ardından Real Madrid takımına katılacak. Reinier’in İspanya’ya uyum sürecini atlatması adına bu sezon Real Madrid genç takımı Castilla’da forma giymesi bekleniyor.

SÜPER KUPA TARAFTARLA BULUŞTU

Öte yandan Real Madrid, Suudi Arabistan’da oynanan ve finalde Atletico Madrid’i geçerek kazandıkları Süper Kupa’yı taraftarıyla buluşturdu. Sevilla maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Sergio Ramos, Santiago Bernabeu’nun çimlerine çıkarak kupayla taraftarı selamladı. (DHA)