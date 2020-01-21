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Manchester United Altay’ı izliyor!
Süper Lig

Manchester United Altay’ı izliyor!

Sarı-lacivertlilerin gözbebeği Altay Bayındır, İngiliz devinin radarına girdi. Başarılı kaleci hakkındaki rapor çok olumlu

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 21 Ocak 2020 07:37

Fenerbahçe’ye 1.5 milyon Euro'ya sezon başında transfer olan Altay Bayındır devlerin takibine girdi. Avrupa'da pek çok önemli kulüpçe izlenen 21 yaşındaki file bekçisinin en büyük talibi ise Manchester United. Edinilen bilgilere göre ManU'nun ‘birinci şef scout'u ve ona bağlı bir ekip, Altay'ı yakından izliyor.

Başarılı eldiven, son Gaziantep sınavında tribünden takip edildi. ‘Kırmızı Şeytanlar'ın yetenek avcılarının Altay Bayındır hakkında hazırladığı raporun da çok olumlu olduğu bildirildi. İngilizler, genç kalecinin antrenman bilgilerini de Fenerbahçe'den istedi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Altay'a resmi teklif yapılmasını bekliyor. Son karar ise teklifin seviyesine bağlı olacak. Teklif yüksek olursa transfere izin verilecek.

Son güncelleme 07:37 | 21 Ocak 2020
Altay Bayındır Fenerbahçe manchester united Sercan Hamzaoğlu transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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