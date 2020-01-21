MAÇ SONUCU | Kırklarelispor Medipol Başakşehir 0-0 | 2. Lig ekibi tarih yazmaya devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupasu Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor, 1-1’in rövanşında Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda attığı gol sayesinde turu geçen Kırklarelispor, çeyrek finale yükseldi.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kırklarelispor, Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta aldığı 1-1’lik beraberliği korumasını bildi. Sahasında güçlü rakibine gol şansı tanımayan Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda tarihi bir zafere daha imza attı.

Daha önce Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantep FK’yi de eleyen Kırklarelispor, Medipol Başakşehir’i de kupanın dışına itmiş oldu.

As ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Medipol Başakşehir, maç boyunca aradığı golü bir türlü bulamadı. Rakibinin katı savunmasını aşmakta zorlanan Medipol Başakşehir’in, Demba Ba ile bulduğu bir gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. (SKOR)