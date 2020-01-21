Kupanın ‘Süper’ takımı Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası´nda Medipol Başakşehir´i eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2´nci Lig takımı GMG Kırklarelispor tarih yazıyor. Kırklarelispor, kupada Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK´nın ardından Medipol Başakşehir´i de eleme başarısını gösterdi. Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası´nda çeyrek finale yükselen Kırklareli ekibinin bundan sonra alacağı yol merakla bekleniyor.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü turunda TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup takımı Kelkit Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı. Kupada 4´üncü tura yükselen Kırklareli ekibinin rakibi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibini de 1-0´lık skorla geçen GMG Kırklarelispor, son 32 turunda bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü´ne 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Son 16 turunda GMG Kırklarelispor´u çok daha zorlu bir takım bekliyordu. Süper Lig´in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi. Bugün sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası´nda çeyrek finale yükselerek tarih yazdı.

KENDİ LİGİNDE 12´NCİ SIRADA

Ziraat Türkiye Kupası´nda doludizgin giden GMG Kırklaelispor, TFF 2´nci Lig´de ise iyi günler geçirmiyor. Yeşil-beyazlılar ligde şu ana kadar geride kalan 19 haftada topladığı 23 puan ile 12´nci sırada yer alıyor. Kırklareli ekibi ligde play-off barajının en altındaki İnegölspor´un 8 puan gerisinde bulunuyor.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Ziraat Türkiye Kupası´nda çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor´un kadrosunda büyük takımların altyapılarında yetişmiş oyuncular da dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlıların kadrosunda Trabzonspor altyapılı 4, Fenerbahçe´den 2 ve Galatasaray´dan 1 oyuncu bulunuyor.

GMG Kırklarelispor´un kadrosunda bulunan büyük takım patentli oyuncular şu şekilde:

Trabzonspor: İbrahim Demir, Burak Sürmeli, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir

Fenerbahçe: Görkem Bitin, Caner Koca

Galatasaray: Malik Karaahmet

BİLGİN ERDEM 2010´DAN BERİ TAKIMIN BAŞINDA

GMG Kırklarelispor´un kupadaki başarısında önemli pay sahiplerinden teknik direktör Bilgin Erden takımın başında 2010 yılından beri bulunuyor. 49 yaşındaki teknik adam 2010 yılında takımın başına geçti ve yeşil-beyazlıları 1 sene sonra TFF 3´üncü Lig´den TFF 2´nci Lig´e çıkarmayı başardı. Düzenli olarak her sene takımını Ziraat Türkiye Kupası´nda da yarıştıran Erden, bu sene ise öğrencileriyle birlikte kupada 3 Süper Lig ekibini peş peşe devirerek dikkatleri üzerine çekti. (DHA)