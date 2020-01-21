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Jahovic ve Guilherme’de büyük düşüş
Yeni Malatyaspor

Jahovic ve Guilherme’de büyük düşüş

Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic ile Guilherme’deki performans düşüklüğü takımı da olumsuz etkiliyor.

21 Ocak 2020 10:14

Gösterdikleri başarılı performansla ilk yarının 12 haftalık bölümünde Yeni Malatyaspor’un skor yüküne önemli katkı yapan Jahovic ile Guilherme, sonraki süreçte düşüş içerisine girerek adeta isimlerini unutturdu.

Ligde uzun bir aradan sonra geçen haftaki Başakşehir maçında fileleri sarsan Adis Jahovic, toplamda 10 gole ulaştı. Guilherme ise 6 asistlik performansını haftalardır yukarıya taşıyamadı. Takımdaki kötü gidişatın Sergen Yalçın'ın ayrılığıyla sonuçlanması üzerine gözler bu ikilinin üzerine çevrildi.

Transferde adı Beşiktaş ile sık sık anılan Brezilyalı Guilherme, ikinci yarının ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında vasatı aşamazken, golcü Jahovic ise takımının tek golünü kaydederek uzun bir aradan sonra skor üretme başarısı gösterdi. (İHA)

Son güncelleme 10:15 | 21 Ocak 2020
guillerme jahovic Malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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