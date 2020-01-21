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Hes Kablo Kayserispor’a kötü haber! Silviu Lung 3 hafta yok…
Süper Lig

Hes Kablo Kayserispor’a kötü haber! Silviu Lung 3 hafta yok…

Hes Kablo Kayserispor’unkalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

21 Ocak 2020 12:18

Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung'dan kötü haber. Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Silviu Lung, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sol el serçe parmağında çatlak meydana gelen Lung, özel program eşliğinde tedavisini sürdürüyor. Alanyaspor maçında forma giyemeyen Lung, ligde Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında da görev yapamayacak.

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Kalecimiz Silviu Lung'un Alanya maçı öncesi yapılan son antrenmandaki bir ikili mücadele sırasında sol el 5. parmak kemiğinde çatlak (proksimal falanks nondeplase lineer fraktür) meydana gelmiştir. Sporcumuzun en az 3 haftalık bir tedavi süreci sonrasında takımla beraber antrenmanlara başlayabileceği öngörülmektedir” denildi.

Son güncelleme 12:18 | 21 Ocak 2020
kayserispor Silviu Lung
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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