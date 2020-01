Hande Baladın ‘Polonya maçı kalp krizi denecek bir maçtı’

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Genç voleybolcu, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, “Orada olmak her sporcunun hayali. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Tek hedefimiz olimpiyatlardı. Maçlarda onun bilincinde performans göstermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

“İlk maçtan sonra herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyordu”

Turnuvada 20 sayıyla en fazla sayı elde ettiği maç olan Belçika müsabakası hakkında da konuşan Baladın, “Bu maça ayrı bir odaklanmaya gerek yoktu. İlk maçta Almanya'ya yenildiğimiz için daha sonrasında birazcık riske attık durumu. Neden bilmiyorum ama biz her zaman zoru seviyoruz. Kendimizi zora düşürüyoruz. İlk maçtan sonra herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyordu. Çok fazla basit hata yaptık. Daha sonrasında zaten hedefimiz olimpiyat olduğu için daha iyi oyun sergilemek gerektiğini biliyorduk. Onun bilincinde çıktık. O da hepimizin performansına yansıdı” açıklamasını yaptı.

“Polonya maçı kalp krizi denecek bir maçtı”

Hande, Polonya mücadelesinin elemelerdeki kırılma noktası olduğunu aktararak, “Oraya gelene kadar çok stresli maçlar oynadık. Almanya mağlubiyetinden sonra Hırvatistan ve Belçika maçları da çok stresliydi. Çünkü gruptan çıkmak zorundaydık ve iki takım da mücadele eden takımlardı. Almanya maçının üstüne koymadan oynarsak aynı sonuçla ayrılabilirdik. Çok daha iyi performansla ilk önce gruptan çıkmayı başardık. Daha sonra Polonya maçı bizim için kalp krizi denecek bir maçtı. Özellikle 4. sette 5 tane maç sayısını çevirmek çok zordu. Onlar da çok istedi, biz de çok istedik ama biz daha fazla isteyen taraf olduk. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Polonya maçındaki sayıları hatırlamıyoruz”

Yarı finalde karşılaştıkları Polonya ve finalde oynadıkları Almanya karşılaşması arasındaki dönemi anlatan Baladın, “Polonya maçını çok geç oynadık. Otele geldiğimizde gece 12 buçuk falandı, yatış süremiz çok geçti. Sabah final heyecanı olduğu için olimpiyatlara gitmeyi hak ettiğimizi düşündüğümüz için iyi bir performans için sabah antrenmana gidişimiz inanılmaz enerjikti. Sanki çok kısa süre önce Polonya maçını oynamamış gibi bir enerji ile gittik. Kafa olarak antrenmandan itibaren hazırdık. Polonya maçında hissettiğimiz duygular anlatılmaz. Orada her duyguyu aynı anda yaşadık. 5. sete başladığımızda takım arkadaşlarıma söylediğim; ‘Şu an inanılmaz duygular hissediyorum. Hayatımda hiç hissetmediğim duygular hissediyorum. Bu maçı almak zorundayız ve finale çıkmak zorundayız’. O an o kadar çok şey söyledim ki yarısını hatırlamıyorum. Zaten maçta sayıları da hatırlamıyoruz. Daha sonradan açıp izledim. Olimpiyatlar olduğu için herkes çok isteyerek çıktı. Kafa olarak hazırdık” diye konuştu.

“‘Finalde kimsenin şansı yok, Tokyo'ya gideceğiz’ dedik”

Turnuvanın ilk maçında 3-1 mağlup oldukları Almanya ile finalde eşleşmelerinin takımı hiçbir şekilde olumsuz etkilemediğini söyleyen genç oyuncu, “Takımdaki staff tarafından, bizim tarafımızdan hiç olmadı olumsuzluk. Çünkü Almanya maçında biz kendi oyunumuzu oynamadığımızı biliyorduk. İlk maçın stresiyle basit hatalarla o maçı kaybetmiştik. Almanya da bu zamana kadarki en iyi turnuvasını geçirdi. Her oyuncu çok iyi oynadı. Çok mücadele ettiler. Biz o zamana kadar çok stresle gelmiştik. Finaldeki stresi Almanya'ya göre daha iyi kaldırdık diyebiliriz. İlk Almanya'yı öğrendiğimizde Polonya maçında nasıl bir performans sergilediğimiz herkes tarafından görüldü. ‘Finalde kim çıkarsa çıksın şansı yok. Biz o bileti alıp Tokyo'ya gideceğiz’ dedik” değerlendirmesini yaptı.

Hande Baladın, finalde oynanan Almanya maçı öncesi Başantrenör Giovanni Guidetti'nin nasıl bir motivasyon konuşması yaptığıyla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: “Hepimiz çok heyecanlıydık. Olimpiyatlara gitme hayali son 2-3 ayda oluşmuş hayal değil. Milli takımla birlikte olimpiyatlara gidip orada madalya kazanmak voleybola başladığımızdan beri hayalimizdi. Buraya gelene kadar çok fazla hazırlık yapıldı. Onun karşılığını aldık. Herkes her şeyin bilincindeydi. Hepimiz yeterince birbirimizi motive etmiştik. Giovanni de soyunma odasına girdiğinde, bizi gördüğünde pek bir şey söylemesine gerek kalmadı. Herkesi çok konsantre gördü. Maç sonrası da inanılmazdı.”

“Performansımızla olimpiyata giden takımları korkuttuğumuzu düşünüyorum”

Olimpiyatlara katılan rakip takımları da değerlendiren Baladın, şöyle konuştu:

“Hepsi voleybolda dünya ekolleri. Olimpiyatlara gidiyoruz sonuçta bütün ülkeler çok kuvvetli. Herkesin orada çok iyi performans göstereceğine eminim. Bundan önceki turnuvalarda büyük isimleri yendik ya da çok rahatsızlık verdik. Çok başa baş geçen maçlar oldu. Olimpiyatlarda olan ve hiç kazanmadığımız bir takım yok. O yüzden bu performansımızla onları korkuttuğumuzu düşünüyorum.”