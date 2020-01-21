SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’li şirket İncirlik üssünden 424 işçiyi çıkarıyor!
Güreşteki illegal hareket sonrası, veli müsabakaya daldı
Diğer

Güreşteki illegal hareket sonrası, veli müsabakaya daldı

Amerika'da bir lisede düzenlenen müsabakada oğluna yapılan illegal hareket sonrası müsabaka alanına dalan veli, oğlunun rakibini yere serdi.

SKOR DIŞ HABER 21 Ocak 2020 15:12

Amerika, North Carolina’daki bir lisede düzenlenen güreş müsabakasında oğluna yapılan tehlikeli müdaheleyi gören baba, müsabakanın düzenlendiği alana girerek oğlunun rakibinin üzerine atladı. Müsabakayı takip eden izleyicilerden birinin telefonuna takılan görüntülerde babanın güreşçi genci yere serdiği görülüyor.

Kannapolis Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre Barry Lee Jones isimli şahıs olanlardan sonra tutuklandı. Nezarete atılan Lee Jones, bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Liseden yapılan açıklamaya göre genç güreşçinin yaptığı tehlikeli hareket sonrasında müsabakanın hakeminin illegal hareket uyarısında bulunmak üzere olduğunu açıkladı. Lee Jones’un oğlunun tehlikeli hareket sebebiyle herhangi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

Son güncelleme 15:12 | 21 Ocak 2020
baba güreş Nort Carolina
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR