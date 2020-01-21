Güreşteki illegal hareket sonrası, veli müsabakaya daldı

Amerika, North Carolina’daki bir lisede düzenlenen güreş müsabakasında oğluna yapılan tehlikeli müdaheleyi gören baba, müsabakanın düzenlendiği alana girerek oğlunun rakibinin üzerine atladı. Müsabakayı takip eden izleyicilerden birinin telefonuna takılan görüntülerde babanın güreşçi genci yere serdiği görülüyor.

Kannapolis Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre Barry Lee Jones isimli şahıs olanlardan sonra tutuklandı. Nezarete atılan Lee Jones, bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Liseden yapılan açıklamaya göre genç güreşçinin yaptığı tehlikeli hareket sonrasında müsabakanın hakeminin illegal hareket uyarısında bulunmak üzere olduğunu açıkladı. Lee Jones’un oğlunun tehlikeli hareket sebebiyle herhangi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.