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Galatasaray Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı
Süper Lig

Galatasaray Emre Taşdemir’i Kayserispor’a kiraladı

Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

21 Ocak 2020 19:25

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor’da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor’a, 1 yıl sonra da Ankaragücü’ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü’ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor’a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım’a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. (İHA)

Son güncelleme 19:25 | 21 Ocak 2020
Emre taşdemir galatasaray kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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